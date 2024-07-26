Софія Особа каже, що хоче поставити вбивці своєї матері кілька запитань.

25 липня 2024 року міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президентові Володимиру Зеленському про затримання підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Донька професорки Софія Особа в інтервʼю програмі "Говорить великий Львів" розповіла, як про це дізналася та що відчула тієї миті.

"Я йшла Площею Ринок, я це прочитала. І в мене був мороз по шкірі. Я відчула злість, я відчула, що я хочу його побачити. Наживо. Я хочу йому подивитися в очі, я його хочу запитати: "Для чого ти це зробив? Хто тебе замовив це зробити? Скажи мені". Щоб він мені сказав. Я хочу побачити вбивцю своєї мами. Хочу побачити вбивцю маминих онуків – Еви та Дмитра. Вони підростуть, я впевнена, що вони будуть мене питати: "Мамо, а ти його бачила? Ти з ним говорила?", – сказала жінка.

Вона зауважила, що вперше, коли про дізналася про затримання підозрюваного, був мороз і лють. Але не страх.

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"Не було страху жодного. Звичайно, що всі органи працюють, роблять все можливе. Якщо це він, якщо він це зробив, він має сидіти довічно", – додала донька Ірини Фаріон.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня у Львові невідомий вистрелив у колишню народну депутатку, викладачку "Львівської політехніки", мовознавицю Ірину Фаріон. Жінку врятувати не вдалося – вона померла в лікарні вночі.

Вже 25 липня Міністерство внутрішніх справ відзвітувало про затримання підозрюваного. Зазначалося, що це 18-річний мешканець Дніпра.

Згодом у ЗМІ оприлюднили фото підозрюваного. У повідомленні також ішлося, що дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто у такий же спосіб. До скоєння злочину він готувався з травня.

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