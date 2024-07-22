Ірина Фаріон спочиватиме на Личаківському цвинтарі.

На Личаківському кладовищі у Львові поховали громадську діячку та мовознавицю Ірину Фаріон, яка померла 19 липня внаслідок пострілу в голову.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, похоронна процесія від Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, де проходила церемонія прощання, до кладовища розтягнулася на сотні метрів.

Попри спеку віддати останню шану Фаріон прийшли не менше людей, ніж учора під час панахиди.

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Перед самим похованням відбулося коротке віче, на якому виступили однопартійці, колеги та донька Фаріон Софія Семчишин. У своїй промові вона зазначила, що у суботу, 20 липня, її мама разом з нею та онуками мала їхати відпочивати на море.

"Вона сказала, я так нарешті хочу відпочити. Але підступний вбивця цинічно застрелив її серед білого дня біля її ж будинку", - заявила Семчишин.

Поховали Фаріон на центральній алеї Личаківського кладовища під пісні "Ой, у лузі червона калина", "Зродились ми великої години".

Вбивство Ірини Фаріон – що наразі відомо

Увечері 19 липня невідомий вистрілив у 60-річну професорку "Львівської політехніки", мовознавицю, екснардепку Ірину Фаріон. Нападнику вдалося втекти, а жінка, отримавши поранення голови, через кілька годин після замаху померла в лікарні.

Поліція розслідує кілька версій умисного вбивства, серед яких – її громадська діяльність та особиста неприязнь злочинця. Також у злочині не відкидають "російський слід".

Правоохоронці досі шукають нападника. Нацполіція оприлюднила фото й прикмети підозрюваного у вбивстві.

21 червня у Львові пройшла панахида за Фаріон. До храму прийшли тисячі людей.

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