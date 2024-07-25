З Дніпра до Львова і назад підозрюваний їхав на потязі.

Оприлюднено фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Його опублікувала "Українська правда". Також видання, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, зазначає, що підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом.

Зазначається, що до скоєння злочину він готувався з травня.

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Вбивство Ірини Фаріон

Як повідомляв УНІАН, 19 липня у колишню народну депутатку, викладачку "Львівської політехніки" Ірину Фаріон стріляли. Вона померла в лікарні тієї ж ночі.

Сьогодні Міністерство внутрішніх справ відзвітувало про затримання підозрюваного. Згідно з повідомленням, затриманому 18 років, він живе у Дніпрі.

Наразі слідчі схиляються до думки, що він був лише виконавцем вбивства. Зазначається, що у них є достатньо доказів того, що саме цей хлопець стріляв у колишню народну депутатку.

Під час підготовки до злочину хлопець орендував у Львові щонайменше три квартири. Під час пошуків поліцейські перевірили маршрут відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу.

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