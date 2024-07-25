Відомо, що затриманому 18 років.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про затримання підозрюваного у вбивстві відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це глава держави повідомив у мережі Telegram. "Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон", - наголосив Зеленський.

Президент відзначив, що операція із затримання була дуже непростою. Зокрема, протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

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"Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі", - повідомив Зеленський.

Вбивство Ірини Фаріон

Як повідомляв УНІАН, 19 липня ввечері у Львові на вулиці Масарика було скоєно напад на колишню народну депутатку, викладачку "Львівської політехніки" Ірину Фаріон.

Жінка отримала поранення голови і через кілька годин померла в лікарні. Її поховали 22 липня на Личаківському кладовищі.

Згодом правоохоронці опублікували фото людини, яка може бути причетною до нападу. За даними ЗМІ, підозрюваний майже щодня приходив у двір Фаріон перед вбивством.

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