Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про затримання підозрюваного у вбивстві відомої мовознавиці Ірини Фаріон.
Про це глава держави повідомив у мережі Telegram. "Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон", - наголосив Зеленський.
Президент відзначив, що операція із затримання була дуже непростою. Зокрема, протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.
"Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі", - повідомив Зеленський.
Вбивство Ірини Фаріон
Як повідомляв УНІАН, 19 липня ввечері у Львові на вулиці Масарика було скоєно напад на колишню народну депутатку, викладачку "Львівської політехніки" Ірину Фаріон.
Жінка отримала поранення голови і через кілька годин померла в лікарні. Її поховали 22 липня на Личаківському кладовищі.
Згодом правоохоронці опублікували фото людини, яка може бути причетною до нападу. За даними ЗМІ, підозрюваний майже щодня приходив у двір Фаріон перед вбивством.