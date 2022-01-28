Відома актриса закликає українців переходити на українську мову.

Відома українська актриса та громадська діячка Ірма Вітовська висловилась про російську мову в Україні. Вона зазначила, що нашим громадянам слід переходити на державну мову, адже вона звучить набагато краще.

Своїми думками щодо українізації та російської мови в Україні Вітовська поділилася в інтерв'ю на програмі "Перо Фортуни".

За словами актриси, російська мова дуже динамічна, проте агресивна. Нею добре сваритися, вважає Вітовська. Російська мова "еволюціонувала в зонівську модель", зазначила артистка та додала, що вона сама органічно спілкувалася цією мовою майже до 20 років. А до війни Вітовська навіть знімалася у фільмах, де мала російські репліки.

Проте артистка виступає за те, щоб нині українці говорили виключно державною мовою. Українська, як зазначила Вітовська, дуже милозвучна та звучить набагато краще за російську. Проте їй дуже прикро чути, як україномовні люди чомусь починають говорити мовою країни-агресора.

"Українська мова з гортані йде, вона така як санскрит. І коли українські звуки вимовляються російською мовою, це жахливіше, що можна почути....Це просто збочення", - зазначила Вітовська.

Актриса закликала українців повернутися до державної мови та вивчати українську, якщо вони її не знають. Коли людина переходить на російську, вона багато втрачає. Українці "наділені" можливістю милозвучно вимовляти слова, проте чомусь обирають агресивну мову.

"Східні українці, їм сам Господь загострив такі гортані нижні. Вони коли говорять, це так сексуально... Мені здається, що українець, який при західних територіях, де пом'якшення (мови - УНІАН) йде, коли він опановує російську, він багато втрачає", - заявила Вітовська.

Вона каже, що їй неприємно чути розмови дівчат, які мають "українські гортані", проте чомусь перейшли на російську. Вони втрачають свою сексуальність, зазначила Вітовська та пригадала цитату російського письменника Михайла Зощенка.

"Знаєте, у Зощенка є така фраза: відкрила рота й зіпсувала купальник. Особливо коли це гарна дівчина, й вона починає погано говорити... Стає неприємно", - додала актриса.

Шлях до мови йде через прийняття себе, через прийняття держави, вважає Вітовська. Вона закликала дівчат переходити на українську, адже саме тоді й наші хлопці відмовляться від російської.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Вітовська та інші зірки були шоковані скандальною заявою Сніжани Єгорової, яка зізналася у "коханні" до Путіна.

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