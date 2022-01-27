Колеги телеведучої Сніжани Єгорової прокоментували її скандальні заяви щодо країни-агресора та її президента.

Телеведуча Сніжана Єгорова шокувала скандальними заявами про те, що вона підтримує президента РФ Володимира Путіна, не тільки своїх фоловерів, а й колег. Українські зірки мають кілька версій того, що могло вплинути на її поведінку.

Про це пише "Сьогодні".

Актриса, громадська діячка та колишня подруга Єгорової Ірма Вітовська зізналася, що розчарована її поведінкою. Кілька років тому Вітовська та Єгорова тісно спілкувалися. Зв’язок між ними обірвався після подій 2014 року.

"У мене немає жодних емоцій, окрім жалю. Шкода, що Сніжана Грищенко, українка з Таврії, ось так абсолютно заперечує вибір України, її жертви і не тільки ті, що зараз, а всі історичні жертви", – заявила Вітовська.

Акторка нагадала, що колись Єгорова займала проукраїнську позицію. Вітовська підозрює, що на неї щось могло вплинути.

"Не знаю, чого її понесло і на якому етапі стався поворот, це, мабуть, щось психологічне чи вона, можливо, не може говорити інакше через свої зобов'язання перед кимось, чи хтось вплинув на неї", – зазначила Вітовська.

Український продюсер Ігор Кондратюк також не виключає, що Єгорова могла стати жертвою політичного тиску. Крім того, він угледів у поведінці телеведучої симптоми стокгольмського синдрому, коли жертва відчуває симпатію до свого кривдника. Він порадив Сніжані звернутися до психіатра.

"Все можливо. Але в цьому випадку, на мою думку, ми маємо справу з симпатією агресору (і ненавистю до українців, бо перше без другого не буває). Або з відсутністю мозку. Мені здається, що Сніжана є жертвою стокгольмського синдрому: її вабить маніяк-вбивця-ґвалтівник Путін. СБУ та психіатру є про що з нею поговорити!" – заявив продюсер.

Деякі інші колеги Єгорової вважають, що на антиукраїнські висловлювання Єгорової повинні звернути увагу правоохоронні органи. Зокрема, цієї позиції дотримується й актриса Римма Зюбіна.

"Через те, що ми обговорюватимемо пости у Facebook, як би ми негативно чи емоційно не висловлювалися – нічого не зміниться. Є спеціальні служби, які мають зберігати цілісність та безпеку України, розуміти, чим живуть їхні громадяни, адже вони за це отримають заробітну плату – це Служба безпеки України. Я вважаю, що такі люди мають бути під наглядом цієї служби", – пояснила свою позицію Зюбіна.

Крім того, скандальну заяву Єгорової прокоментувала дизайнерка та кліпмейкерка Ольга Навроцька. У коментарях вона поставила знаменитості різке питання, але Єгорова не відповіла.

Згодом Навроцька написала пост у Facebook у якому жорстко розкритикувала позицію Єгорової.

Як повідомляв УНІАН, Сніжана Єгорова публічно зізналася в тому, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна.

"Я підтримую Володимира Путіна!!! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони свідомості",- написала ведуча у соцмережах.

Крім того, на своїй сторінці Єгорова також активно критикує українських політиків і часто пише про те, що виступає проти Зеленського і Євросоюзу.

В січні минулого року скандальна Єгорова відзначилася провокаційною жартом про українську мову.

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