Законопроект був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект, який вносить зміни до низки законодавчих актів та регулює окремі питання процедур банкрутство на період боротьби з поширенням COVID-19.

За відповідний проект закону № 4220 проголосували 289 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Даний закон нормує порядок проведення зборів (комітету) кредиторів у режимі відеоконференції, а також шляхом опитування, процедуру підтвердження особи та повноважень учасника зборів (комітету) кредиторів, оформлення результатів зборів (комітету). Передбачається, що відбуватиметься ідентифікація за допомогою ЕЦП (електронний цифровий підпис - УНІАН).

Також законопроектом уточнюється питання відповідальності арбітражного керуючого за невчинення дій, передбачених Кодексом з процедур банкрутства, через вимоги карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Крім того, законопроектом визначаються підстави продовження строків проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення в рамках провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними угод, скоєних боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та (або) другого повторного аукціону, виконання плану санації або реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника і погашення боргів.

Даний законопроект був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Банкрутство під час карантину:

У червні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про недопущення зловживань у сфері банкрутства на період карантину, введеного владою в рамках заходів для протидії поширенню в країні коронавірусної хвороби COVID-19.

1 червня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який вносить зміни до низки законодавчих актів та регулює окремі питання процедур банкрутства на період боротьби з поширенням COVID-19.

Автор: Дмитро Шварц