У відомстві зазначили, що за наявності принаймні одного щеплення проти COVID-19, підстав для відсторонення або продовження відсторонення працівника від роботи немає.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко нагадав, що відзавтра, 9 грудня, набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав під час брифінгу.

Читайте такожВідсторонення невакцинованих працівників, які хворіють, потрібно відкласти - Фонд соцстрахування"З 9 грудня, тобто вже завтра, набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від ковід є обов'язковою. Цього разу мова про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші)", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи - немає.

"Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, що в Україні вже понад 40 тисяч дітей віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19.

Ляшко зазначив, що в деяких країнах світу вакцинуватися проти COVID-19 дозволено дітям від п’яти років, і він сподівається, що виробники вакцин зареєструють зміни до інструкцій та привезуть відповідні препарати, щоб розширити програму вакцинації дітей і в Україні.

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Автор: Леся Лещенко