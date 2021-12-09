Наразі усі зразки, що свідчать про нетиповий перебіг хвороби, зокрема у тих людей, які повернулися з-за кордону або проживають у районах, де спостерігається значний сплеск захворювання, підлягають ретельному дослідженню.

Станом на четвер, 9 грудня, в Україні не виявлено випадків захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу.

"Станом на 9 грудня випадків захворювання на вказаний штам не виявлено. Водночас, наголошую, що українські лабораторії використовують ПЛР-системи, чутливість яких не має бути знижена до виявлення коронавірусної хвороби, навіть через нові штами, зокрема і до "Омікрону",- сказав він.

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За словами Кузіна, наразі усі зразки, що свідчать про нетиповий перебіг хвороби, зокрема у тих людей, які повернулися з-за кордону або проживають у районах, де спостерігається значний сплеск захворювання, підлягають ретельному дослідженню.

Він додав, що поки всі зразки свідчать лише про те, що в кожному регіоні поширюється штам коронавірусу "Дельта".

Як повідомляв УНІАН, з 3 грудня до України заборонено в'їзд іноземців з низки африканських країн, де виявлено штам "Омікрон".

Зокрема, з 00:00 3 грудня заборонено перетин кордону іноземцям та особам без громадянства, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік та Республіці Малаві більш як 7 днів протягом останніх 14-ти.

Водночас, обов'язкову самоізоляцію, обсервацію мають пройти громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які прибувають в Україну з вказаних вище країн та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Довідка УНІАН. Новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

Автор: Леся Лещенко