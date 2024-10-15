Нещодавно в уряді України відбулися зміни, і респондентам поставили запитання, яких змін вони очікують.

Переважна більшість українців (74%) вважають, що у діяльності уряду нічого не зміниться після нещодавніх змін та призначень. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Водночас, очікують на покращення діяльності Кабміну – 12%, на погіршення діяльності – 6%.

"Серед тих, хто довіряє Володимиру Зеленському, також більшість (64%) вважають, що нічого не зміниться в діяльності уряду після останніх змін. Водночас серед тих, хто йому довіряє, дійсно більше тих, хто очікує на певне покращення ситуації (19%). При цьому серед тих, хто не довіряє Зеленському, 88% вважають, що в діяльності уряду нічого не зміниться, і лише 7% вважають, що діяльність погіршиться", - мовиться у результатах опитування.

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Крім того, 50% українців позитивно ставляться до ініціативи зі створення уряду національної єдності як широкого об’єднання всіх патріотичних сил у парламенті і поза ним. Негативно ставляться – лише 13%, а 33% мають нейтральне ставлення.

Опитування проведено упродовж 20-27 вересня методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). У всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 1001 респондента. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Кадрові зміни в уряді

Як повідомляв УНІАН, на початку вересні в уряді відбувся ряд кадрових змін. Так, Верховна Рада України проголосувала за відставку Дениса Малюськи з посади міністра юстиції України.

Також було звільнено Дмитра Кулебу з посади очільника МЗС. Водночас, Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ.

Крім того, Верховна Рада України призначила Ольгу Стефанішину міністром юстиції - віце-прем’єр-міністром з євроінтеграції.

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