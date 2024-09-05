Рада призначила Стефанішину міністром юстиції - віце-прем’єром з євроінтеграції

4 вересня Рада проголосувала за звільнення Стефанішиної з посади віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Верховна Рада України призначила Ольгу Стефанішину міністром юстиції - віце-прем’єр-міністром з євроінтеграції. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за це рішення проголосували 253 народних депутати, виклавши також фото табло з результатами голосування.

Звільнення міністрів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше низка міністрів написали заяви про відставку. Серед них, зокрема віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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4 вересня ВР проголосувала за звільнення Стефанішиної з посади віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Того ж дня парламент проголосував за відставку Дениса Малюськи з посади міністра юстиції України.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга Народу" наголосив, що задоволений роботою екс-віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, а тому пропонує її підвищити і "дати більше можливостей".

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