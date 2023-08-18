Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції мінна небезпека для узбережжя зросла в рази.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що знищена росіянами Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню.

"У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню", - наголосив Клименко, повідомляє сайт МВС.

За його словами, до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей, де проживало орієнтовно 875 тисяч людей.

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"Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 - отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб. 3 підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції в постраждалих районах врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб", - сказав він.

Клименко стверджує, що підрив станції призвів до проблем із водопостачанням на півдні нашої держави і майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води.

"Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції мінна небезпека для узбережжя зросла в рази. Найбільше міни виносилися водою після підриву ГЕС. Зафіксовані випадки самовільного підриву упродовж прямування мін за течією. Безпосередньо в Одеській та Миколаївській областях. Там також фіксували прибиття до берега таких мін, - додав Клименко.

Наслідки руйнування Каховської ГЕС - деталі

У ніч на 6 червня російські загарбники підірвали греблю Каховської гідроелектростанції, спричинивши затоплення домогосподарств та смерті, а також завдавши Україні збитків щонайменше на два млрд доларів.

На зараз 15% проб води з поверхневих водойм на півдні країни все ще залишаються небезпечними для людини, бо не відповідають санітарним нормам після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

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