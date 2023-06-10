Це двоє чоловіків 25-ти та 52-х років. Наразі евакуація призупинена.

У Херсоні російські окупанти обстріляли волонтерів, які допомагали людям, котрі постраждали від підтоплення.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він наголосив, що російська армія обстріляла Корабельний район Херсона, унаслідок чого були поранені волонтери.

"Через російський артилерійський удар травмовані двоє чоловіків, 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення", - написав Прокудін.

Голова ОВА додав, що поранених доставили до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу.

О 12:00 заступниця голови Херсонської ОВА Ольга Малярчук повідомила, що евакуація громадян з області призупинена. "Евакуація людей знову призупинена. Р@сня щільно криє артою", - уточнила вона.

Підрив Каховської ГЕС

Уночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, унаслідок чого затопило десятки населених пунктів. Людей почали активно евакуювати із зони лиха. Але російські окупанти почали обстрілювати Херсон у тих місцях, де збиралися люди, які бажали виїхати.

Згодом влада області закликала волонтерів тимчасово утриматися від відвідування Херсона через активізацію російських обстрілів.

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