Президент наголосив, що безпеку Україні принесе тільки перемога та повна деокупація усіх територій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підрив окупантами дамби Каховської ГЕС лише підтверджує, що кожен метр української землі вони використовують для терору.

"Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", - зазначив президент у Telegram.

Зеленський наголосив, що усі служби працюють. Крім того, він скликав Раду нацбезпеки і оборони щодо подій на Каховській ГЕС та закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, 6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Відбувається неконтрольований скид води з водосховища, створюючи загрозу затоплення низки населених пунктів. Раніше в МВС назвали зони небезпеки та нагадали алгоритм дії у цій ситуації.

У Херсонській ОВА заявили, що рівень води через підрив Каховської ГЕС дійде критичного рівня упродовж п'яти годин. Людей закликають терміново зібрати документи, речі першої необхідності та чекати на евакуаційні автобуси.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС - це черговий воєнний злочин та екоцид. За його словами, є загроза для ЗАЕС.

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