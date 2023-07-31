Фіксується поступове очищення води, але вона все ще залишається небезпечною для людини.

На зараз 15% проб води з поверхневих водойм на півдні країни все ще залишаються небезпечними для людини, бо не відповідають санітарним нормам після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує прес-служба МОЗ.

Зазначається, що починаючи з 6 червня проводиться щоденний моніторинг поверхневих водойм (річкова та морська вода) в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. 38 точок для відбору та моніторингу стану води з поверхневих водойм були сформовані одразу після теракту на Каховській ГЕС.

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"У перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС морська та річкова вода з поверхневих водойм за бактеріологічними показниками не відповідала санітарним нормам у 35 % випадках. Зараз рівень забруднення знизився до відхилення у 15 %. На сьогодні ми фіксуємо, що вода поступово очищується, але все ще залишається небезпечною для купання, використання у господарських цілях та вилову риби з таких водойм для подальшого вживання", - зазначив Кузін.

За його словами, у воді виявляється ротавірус, збудники гострих кишкових інфекцій.

"Тобто ризики інфікування та негативного впливу на здоров’я зберігаються", – сказав заступник міністра. При цьому Кузін зауважив, що епідеміологічна ситуація на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей – контрольована.

"Холери, вірусного гепатиту А та спалахів гострих інфекційних хвороб на територіях постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС областей не виявлено. Інфекційні хаби, які були розгорнуті на Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині, забезпечені тестами для діагностики та препаратами для лікування інфекційних захворювань", - запевнив він.

Головний санлікар повідомив, що також спеціалісти ЦКПХ відбирають для дослідження проби ґрунту. Їх проводять на територіях областей, де повністю спала вода після затоплення. Дослідження дозволяють визначити наявність у ньому токсичних речовин та рівень паразитарного забруднення.

"Станом на кінець липня, 91 % проб відповідають гігієнічним вимогам. У 9 % проб зафіксовані перевищення за паразитологічними показниками. Йдеться про яйця гельмінтів та наявність у пробах кишкових цист, які можуть викликати гастроентерит чи дизентерію", - поінформував Кузін.

МОЗ інформує, що починаючи з 6 червня для потреб населення на постраждалих територіях (Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей) видано понад 205 тис. таблеток для знезараження питної води. Бактерицидними засобами також забезпечені підприємства водопостачання та об’єкти критичної інфраструктури.

Росія знищила Каховську ГЕС

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок теракту були затоплені чи підтоплені близько 80 населених пунктів в Україні.

Підтрив ГЕС призвів до масштабної техногенної катастрофи. Вода зруйнувала численні житлові будинки, емності з нафтою тощо. Потік прісної води ніс територіями постраждалих областей уламки, каналізаційні відходи, нафту, трупи тварин та птахів.

Людей закликали триматися подалі від води - її не можна ні пити, ні купатися в ній через токсичні речовини.

Внаслідок теракту 29 осіб загинули в Херсонській області та дві - в Миколаївській області, інфорумвали в МВС.

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