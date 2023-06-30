Прямі збитки від затоплення приватних будинків та інфраструктури оцінюються в 950 млн доларів.

Київська школа економіки разом з Офісом президента, Мінекономіки та Мінрегіонів підрахували шкоду від руйнації Каховської ГЕС: прямі збитки складають щонайменше 2 млрд доларів. Про це йдеться в обрахунках Київської школи економіки.

"Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, вже складає щонайменше $2 млрд. Трагедія призвела до значних пошкоджень житлово-комунального сектора та енергетики, а також до значних непрямих збитків сільському господарству через втрату іригації регіону", - йдеться у повідомленні.

Найбільшу частину втрат зазнав житловий сектор. В Херсонській області було пошкоджено 49 населених пунктів, а в Миколаївській області - 31 місто, село та містечко. У Миколаївщині підтоплено понад 500 приватних будинків у сільській місцевості. В Херсонській області точна кількість пошкоджених або зруйнованих житлових будинків невідома через окупацію.

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Проте попередні оцінки показують, що близько 20-30 тисяч будинків опинилися в зоні підтоплення, з них щонайменше 150 багатоповерхових будинків у Херсоні. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та інфраструктури оцінюються в 950 млн доларів, основна частина з яких припадає на лівий берег Дніпра, який зараз знаходиться в тимчасовій окупації.

Додатково, Україна буде змушена збудувати водогони у 2023 році через зниження рівня води в Каховському водосховищі. Бюджетний комітет погодив виділення 41 млн доларів (1,5 млрд грн) на будівництво магістральних водогонів для ліквідації наслідків зруйнування ГЕС.

Понад чверть загальної суми збитків через підрив ГЕС - 586 млн доларів - пов'язані безпосередньо з руйнуванням Каховської гідроелектростанції та дамби. Загальні збитки енергетиці від катастрофи сягнули 624 млн доларів", - продовжують у Київській школі економіки.

Зазначають, що річні економічні збитки від руйнування ГЕС завдані державній компанія "Укргідроенерго" складають понад 100 млн доларів. Потреби на побудову нової ГЕС аналогічної потужності складуть близько 1 млрд доларів.

Збитки, завдані транспортній інфраструктурі, сягнули $311 млн. За оцінками експертів проекту, понад 290 км доріг постраждали від повені. Частина міжнародних та регіональних доріг затоплені. Найбільш зруйнованими є комунальні дороги - понад 50% від загальної довжини.

Крім того, промислові підприємствам та інший бізнес втратили внаслідок підриву за попередніми оцінками вже 105 млн доларів. Знищення посівів сільськогосподарських культур, поголів’я худоби та риби призвело до збитків сільського господарства на 25 млн доларів.

"Каховське водосховище використовувалося для забезпечення водою зрошувальних систем і тваринництва загальною площею 584 тис. га (фактична площа зрошуваних земель до війни становила 262 тис. га). Тому непрямі втрати доходів для рослинництва зростуть на 182 млн доларів на рік. Інші галузі сектору будуть втрачати до 49 млн доларів на рік", - йдеться у звіті.

Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому середовищу, оцінюється у 1,5 млрд доларів (за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів). 150 тонн нафти витекло під час вибуху дамби. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий норми.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС - головне

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 червня стало відомо про руйнування греблі Каховського водосховища і ГЕС. Це призвело до масштабного затоплення Херсонської області.

На правій частині Херсонської області, що перебуває під контролем українських військ, негайно розпочалася евакуація місцевого населення. Проте на тимчасово окупованій території, що належить до Росії, не були прийняті заходи для рятування людей.

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