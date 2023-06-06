У МВС зазначили, що рівень води піднімається, та пояснили, що треба робити людям, які перебувають у зоні небезпеки.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня підрозділи Національної поліції та ДСНС у Херсонської області готують евакуацію цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Зокрема, мова йде про такі населені пункти: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

Також у МВС зазначили, що рівень води піднімається, та пояснили, що треба робити людям, які перебувають у зоні небезпеки:

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вимкнути всі електроприлади, газові плити, перекрити комунікації в квартирі;

взяти документи і речі першої необхідності, запас їжі та питної води;

подбати про близьких і домашніх улюбленців, допомагати хворим і людям літнього віку;

евакуюватися до безпечних місць - чим вище відносно Дніпра, тим краще;

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

Також правоохоронці закликали не вестися на російську дезінформацію та довіряти поліцейським, рятувальникам ДСНС і Збройним силам.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого відбувається неконтрольований скид води з водосховища. Це загрожує затопленнями місцевості, через що українська влада готує евакуацію людей на підконтрольних територіях Херсонської області. Мешканців захопленої росіянами лівобережної частини влада закликає евакуюватися в безпечні місця.

За словами голови Херсонської ОВА, рівень води через підрив Каховської ГЕС дійде критичного рівня упродовж п'яти годин. Він звернувся до людей з проханням терміново зібрати документи, речі першої необхідності та чекати на евакуаційні автобуси. Також оприлюднено схему з відповідними назвами місць, куди треба переміститися людям, які перебувають у небезпечних "точках".

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