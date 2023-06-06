На Херсонщині почалася евакуація людей.

Керівництво Херсонської ОВА повідомило, рівень води через підрив Каховської ГЕС дійде критичного рівня упродовж п'яти годин.

Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у терміновому зверненні до населення.

"Російська армія вчинила черговий акт терору – підірвала Каховську ГЕС. Через п’ять годин вода дістане критичного рівня, розпочата евакуація жителів небезпечних районів", - сказав посадовець.

Він звернувся до людей з проханням терміново зібрати документи, речі першої необхідності та чекати на евакуаційні автобуси.

Прокудін запевнив, що на місці працюють представники всіх відповідних оперативних служб та військові.

Також керівник ОВА звернувся до жителів лівобережжя з проханням зробити все, щоб врятуватися, покинувши небезпечні райони.

Крім того, оприлюднено схему з відповідними назвами місць, куди треба переміститися людям, які перебувають у небезпечних "точках".

Каховська ГЕС - росіяни підірвали дамбу

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Факт підриву підтверджують в оперативному командуванні "Південь". Там зазначили, що наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення.

Минулої осені під час втечі на лівий берег Дніпра російські окупанти пошкодили Антонівський залізничний та автомобільний мости, а також міст на Каховській ГЕС. Тоді ж з'яавилося відео підриву російськими військами мосту на ГЕС.

Нагадаємо, що Каховське водосховище є нижньою та останньою за рахунком (шоста) ступінню в каскаді водосховищ на Дніпрі. Воно розташоване в Херсонській області неподалік міста Нова Каховка. Нижче за течією знаходиться Херсон.

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