В оперативному командуванні "Південь" відзвітували про акуратне, але ефективне влучання.

Збройні сили України завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС — важливій ланці в логістичних ланцюжках російських окупантів. Влучання було "акуратним, але дієвим". Тепер об'єкт непридатний для використання.

Відповідною інформацією поділився прес-центр оперативного командування "Південь" у свіжому звіті з фронту.

"Тим часом, наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", — повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Нагадаємо, це не перший удар по мосту біля Каховської ГЕС. Як повідомляв УНІАН, 8 серпня ЗСУ теж здійснили прицільні залпи по об'єкту. В результаті в окупантів на Херсонщині почалася паніка. І мабуть, не дарма, адже тепер проїзд цим шляхом неможливий.

Разом з Каховським мостом ЗСУ повторно вдарили по Антоновському. Згідно з офіційною інформацією, влучання були серйозними.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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