Збройні сили України завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС — важливій ланці в логістичних ланцюжках російських окупантів. Влучання було "акуратним, але дієвим". Тепер об'єкт непридатний для використання.
Відповідною інформацією поділився прес-центр оперативного командування "Південь" у свіжому звіті з фронту.
"Тим часом, наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", — повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Нагадаємо, це не перший удар по мосту біля Каховської ГЕС. Як повідомляв УНІАН, 8 серпня ЗСУ теж здійснили прицільні залпи по об'єкту. В результаті в окупантів на Херсонщині почалася паніка. І мабуть, не дарма, адже тепер проїзд цим шляхом неможливий.
Разом з Каховським мостом ЗСУ повторно вдарили по Антоновському. Згідно з офіційною інформацією, влучання були серйозними.
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