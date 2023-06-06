Військові запевняють, що зруйнована певна її частина.

Дамба Каховської ГЕС внаслідок підриву російськими окупантами зруйнована не повністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі заявила керівниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Справа в тому, що зруйнована не вся дамба, зруйнована певна її частина. Тому що технологічно вона (дамба – УНІАН) будувалася так, щоб витримати навіть ядерний удар", - сказала Гуменюк.

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Вона уточнила, що будівельники, проектуючи споруду, прагнули передбачити дуже серйозні випробування, які могли статися.

За словами Гуменюк, цілком ймовірно, що сила вибуху стала неконтрольованою для загарбників, бо конструкція дамби мала певні зміни через нещодавнє водопілля, вона була технологічно пошкодженою до сьогоднішнього дня.

"І ці спроби спуску води, які вже застосовувалися росіянами напередодні, вони також вплинули на міцність конструкції. Тому, відповідно, і вибухова хвиля могла бути більш потужною, ніж вони розраховували", - розповіла Гуменюк.

Підрив дамби Каховської ГЕС окупантами

Російські військові вночі 6 червня здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС.

У зоні підтоплення – близько 80 населених пунктів. Розпочато евакуацію населення з потенційно небезпечних місць.

В "Укргідроенерго" повідомили, що Каховська ГЕС повністю знищена і не підлягає відновленню. Пізніше з’явилась інформація, що станція повністю пішла під воду.

Військові вважають, що підрив ГЕС – це істерична реакція ворога на дії ЗСУ, оскільки він втомився чекати на контрнаступ.

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