Гуменюк заявила, що агресор готувався до теракту на Каховській ГЕС

Підрив Каховської ГЕС - це істерична реакція ворога на дії ЗСУ, оскільки ворог втомився чекати на контрнаступ.

Про це на брифінгу в Одесі заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, зазначивши при цьому, що дії окупантів щодо підриву Каховської ГЕС, навряд чи, є виваженою та продуманою стратегією противника.

"Скоріш за все – це істеричний прояв реагування (на дії ЗСУ – УНІАН), оскільки вони усвідомлювали, що рух Сил оборони все одно відбудеться та в такий спосіб намагалися вплинути на це… Для того, щоб не відбулося форсування Дніпра, якого вони побоювалися, висадки на лівий берег, яка їх непокоїла", - сказала Гуменюк.

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Вона вважає, ворог так відреагував, бо "втомився" очікувати на контрнаступ ЗСУ, у нього, вочевидь, не витримали нерви. Тому окупанти завдали техногенного удару, до якого РФ готувалася давно. Гуменюк нагадала, що військові неодноразово попереджали: загарбники завозять в певні "точки" вибухівку. В той же час ворог намагався весь час запевняти населення та міжнародну спільноту, що нібито це Україна готує якусь екологічну катастрофу.

Крім того, Гуменюк підкреслила, що теракт на Каховській ГЕС не злякав Сили оборони та не зупинить їхні відповідні плани.

Ситуація на Каховській ГЕС

Сьогодні, 6 червня, російська армія підірвала Каховську ГЕС, через що було зібрано екстрене засідання Ради національної безпеки. За даними українських військових, дамбу зруйновано зсередини.

Президент України Володимир Зеленський скликав екстренну нараду РНБО. На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт.

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