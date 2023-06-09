Незабаром Україна отримає гуманітарну допомогу від Баку.

Азербайджан у п'ятницю, 9 червня, направить чергову партію гуманітарної допомоги Україні у зв'язку з жахливою катастрофою після підриву росіянами дамби Казовської ГЕС.

Як повідомляє Report, гуманітарний вантаж буде відправлений літаком з Баку до Польщі, а звідти доставлений в Україну.

Журналісти уточнили, що допомога Азербайджану складається з водяних труб, водяних насосів для відкачування води і рятувальних жилетів.

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Які країни надають допомогу Україні після російського теракту на Каховській ГЕС

Раніше Німеччина надала Україні 5 тисяч мобільних фільтрів для води і 56 генераторів, а Австрія – 20 цистерн для води і 10 насосів для відкачування забруднених вод.

Литва та Німеччина запропонували обладнання для притулків, включаючи намети, ліжка та ковдри.

Також президент Франції Макрон 7 червня пообіцяв, що його країна відправить термінову допомогу для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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