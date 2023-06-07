Президенти обговорили можливість залучення міжнародних механізмів для розслідування причин катастрофи на Каховській ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили наслідки підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Як Макрон повідомив в Twitter після розмови, Франція надасть Україні допомогу упродовж кількох годин.

"Я висловив президенту Зеленському свою солідарність з українським народом після нападу на Каховську дамбу. Франція засуджує цей жорстокий акт, який ставить під загрозу населення. Протягом наступних кількох годин ми надішлемо допомогу для задоволення негайних потреб", – написав він.

Зеленський, повідомляючи про перемовини з французьким лідером, назвав їх "ґрунтовними".

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"Розповів про актуальну ситуацію на Херсонщині, екологічні та гуманітарні наслідки російського теракту. Передав нагальні потреби України для ліквідації катастрофи. Обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування її причин. … Домовились про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту нашого неба. Очікуємо на якнайшвидший початок підготовки українських пілотів. Обговорили формати гарантій безпеки для України, очікування від Вільнюського саміту НАТО та підготовку до Глобального саміту миру", – зазначив він.

Зеленський також подякував Макрону за підтримку на засіданні Раді Безпеки ООН, яке Україна скликала у зв’язку з російським терактом.

Як світ допомагає Україні подолати наслідки підриву дамби на Каховській ГЕС

В ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС, внаслідок чого десятки населених пунктів затоплено, близько 80 під загрозою, десятки тисяч населення півдня України потребують евакуації, екології та ґрунтам півдня завдано непоправної шкоди.

Після зухвалого теракту ворога Україна звернулася до світових гуманітарних організацій, ООН, Червоного Хреста. Водночас, як розповів президент, найбільші міжнародні організації не дали відповіді на запит про допомогу або відмовили в ній.

ЄС вже почав надавати допомогу, першими відреагували Німеччина, Австрія і Литва.

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