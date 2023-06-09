Сейсмологи вказали, що зафіксували сфокусований імпульс енергії, що характерно для вибуху.

Сейсмічні станції в Україні та Румунії зафіксували вибух на Каховській дамбі того ранку, коли вона впала. Норвезькі сейсмологи відзначили, що підрив стався 6 червня о 02:54 за українським часом.

Видання NPR пише, що аналіз провела норвезька група NORSAR, яка відстежує сейсмічні мережі по всій Європі. Ці дані є першими незалежними доказами того, що дамба, яка стримувала водосховище розміром приблизно з Велике Солоне озеро в штаті Юта, була підірвана, а не обвалена через перенапруження та безгосподарність.

На прес-конференції президент України Володимир Зеленський закликав до міжнародного розслідування того, що сталося з греблею.

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"Докази повинні бути ретельно зібрані і представлені", — сказав Зеленський під час онлайн-заходу для преси з приводу обвалення греблі. "Без міжнародних слідчих груп ... ми не зможемо цього зробити".

Каховська гребля знаходилася на лінії фронту, з російськими військами з одного боку і українськими військами з іншого. В останні місяці вона пережила бомбардування з боку українських сил і як мінімум один вибух, імовірно викликаний відступаючими російськими військами, які підірвали дорогу над греблею.

В останні тижні гребля піддавалася ще більшому навантаженню. Весняні дощі заповнили Каховське водосховище до відмови, і вода переливалася через верхню частину греблі, у якої не було достатньо відкритих шлюзів, щоб управляти потоком. Росія, яка контролює греблю, з листопада 2022 року, відкрила лише кілька з 28 воріт.

Напруга та попередні пошкодження дамби призвели до припущень, що вона могла зруйнуватися сама по собі. Але, за даними NORSAR, що відстежує підземні ядерні випробування та інші сейсмічні події, стався вибух приблизно в той час, коли, як вважається, дамба впала.

"Ми бачимо сфокусований імпульс енергії, що характерно для вибуху", - сказав NPR Волкер Ойє, сейсмолог з NORSAR, який проаналізував дані.

Є ще невизначеність. Сейсмічні групи не можуть визначити місце вибуху ближче, ніж в межах 20-30 кілометрів від греблі. Але Ойє каже, що вибухи в цій конкретній частині України трапляються рідко, тому вибух, викликаний чимось іншим, був би незвичайним збігом.

Наявні дані не можуть вказати на те, що спричинило вибух. Росіяни звинувачують Україну в нападі на греблю, але українці стверджують, що окупанти використовували підривні заряди для її руйнування.

Підрив росіянами Каховської ГЕС - головні новини

6 червня 2023 року російські військові підірвали Каховську ГЕС, що призвело до техногенної катастрофи - результатом неконтрольованого спуску води стало затоплення територій нижче за течією Дніпра, в тому числі і населених пунктів.

Українці всіма силами намагаються допомогти жителям постраждалих районів всім чим можуть - від порятунку постраждалих на місці до надання притулку в безпечних районах. У свою чергу міжнародні організації як ООН і Червоного Хреста здивували відсутністю адекватної реакції на російський теракт. На офіційній сторінці ООН у соцмережах висіло привітання з так званим "Міжнародним днем російської мови". Преакція генсека ООН Антоніу Гутерреша з'явилася тільки ввечері. Він назвав підрив ГЕС ще одним руйнівним наслідком нападом Росії на Україну.

Така рекція міжнародних гуманітарних організацій шокувала президента Володимира Зеленського. Він прямо звинуватив МКК і ООН в бездіяльності і закликав їх включитися в рятувальну операцію на тимчасово окупованих Росією територіях України

8 червня з'явилася інформація, що в ООН пообіцяли сформувати групи для евакуації людей із затоплених населених пунктів тимчасово окупованої частини Херсонської області та надання гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що РФ намагалася звинуватити Україну в трагедії. При цьому в Москві і пропаганда висували різні версії - від удару ракетою до роботи українських снайперів. Ось тільки дамба Каховської ГЕС будувалася з розрахунком на ядерний удар і зруйнувати її можна було тільки вибухом зсередини.

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