Капітан ЗСУ розкрив перевагу застосунку Армія+

Мінімізація паперової роботи у війську завдяки цифровізації лише покращуватиме умови служби.

Застосунок Міністерства оборони України "Армія+", створений для боротьби з бюрократією, має відчутні переваги для військовослужбовців. Про це в ефірі Армія TV сказав капітан ЗСУ та музикант Олександр Буліч (відомий під сценічним ім'ям як Sasha Boole).

"Якщо ми можемо мінімізувати людський фактор у всій військовій бюрократії - це прекрасно. Тому що додаток, умовний робот, не буде тупити. Не буде тобі казати зайдіть пізніше. Не буде закривати двері в кабінету, тому що він хоче попити кавусі або піти на балкон, покурити IQOS. Робот буде все виконувати згідно і відповідно, і так як власне потрібно в армії", - наголосив Буліч.

Капітан ЗСУ вважає, що чим швидше цифровізація буде впроваджуватися, ти буде краще.

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"Це збереже в колективі здоровий клімат", - додав він.

На його думку, треба, аби автоматично робилося погодження рапорту з проставлянням підпису.

Він вважає, що над військовослужбовцями відбувається знущання, коли один тип документів вимагається подавати у друкованому вигляді, а інший тип - у написаному від руки.

"Раніше, коли я намагався принести документи, роздруковані на принтері, мені їх завертали і казали, що якийсь рапорт треба писати від руки. У цей написав від руки доповідну записку згідно зразка, який мені дали. Приношу, а вони кажуть "ні", має бути друкована... Що це за знущання над військовослужбовцем? Навіщо витрачати мій час? Навіщо мене драконити? Навіщо робити з мене хлопчика на побігеньках? Я ж прийшов до тебе з цим питанням не тому, що я чогось хочу. Я хочу закрити усі питання, вирушити у відрядження і виконувати те, що від мене вимагається. А не виконувати ці танці з папірцями", - сказав Буліч.

"Армія+" - останні новини про застосунок

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня в Україні офіційно запустили застосунок для військовослужбовців "Армія+". Цей застосунок має звільнити українську армію від марудної паперової роботи.

Нещодавно в Міноборони розповіли, скільки військових частин вже запровадили "Армію+". За даними відомства, вже понад 50 тисяч військових вже авторизувалися в додатку.

При цьому вже 80 частин почали оформлення рапортів через встановлення "Армії+" безпосередньо й у військових і в командирів.

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