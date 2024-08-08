Він має звільнити українську армію від марудної паперової роботи.

В Україні офіційно запустили застосунок для військовослужбовців "Армія+". Президент Володимир Зеленський назвав це кроком до сучасності.

"Відсьогодні працюватиме застосунок "Армія+". Стартує він з базових функцій. І будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу (запрацюють) електронні рапорти, коли за кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає щонайменше години і дні", - сказав глава держави під час презентації.

Відомо, що застосунок міститиме АрміяID. Згодом там з'являться опитування, які допоможуть бачити реальну ситуацію із забезпеченням підрозділів. "І це тільки перший реліз "Армії+". Далі, так само як ми наповнювали нашу "Дію" новими функціями, будемо наповнювати новими можливостями і "Армія+", - розповів Зеленський.

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"Армія+" має звільнити українське військо від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів, додав президент.

У Міноборони поінформували, що застосунок вже доступний в App Storе та Google Play. "Армія+" - це нове досягнення у цифровізації процесів у війську. Застосунок, що значно полегшить життя наших військових. Тож наші захисники займатимуться службою, а не паперами. Завантажуйте, залишайте відгуки і зробімо разом крок до трансформації українського війська в армію майбутнього", - підкреслили у відомстві.

Армія+

Як писав УНІАН, на початку року стало відомо, що IT-фахівців українського Міноборони працюють над розробкою мобільного застосунку "Армія+".

Тоді повідомлялося, що через застосунок можна буде підписувати та відправляти рапорти онлайн. Також в "Армії+" будуть електронні посвідчення захисників, форми зворотного зв'язку та навчальні курси для саморозвитку.

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