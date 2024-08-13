Наразі понад 50 тисяч військових вже авторизувалися в додатку.

В додатку "Армія+" вже авторизувалися понад 50 тисяч військових, заявила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко

"Для нас дуже важливим показником є успішні авторизації. За перші чотири доби, з моменту запуску "Армії" маємо понад 50 тисяч успішних авторизацій. Інший важливий показник для нас – це військові частини, які вже запровадили у себе використання "Армії". Зараз ми вже наближаємося до 80 військових частин. Тобто вже 80 частин почали оформлення рапортів через встановлення "Армії+" безпосередньо й у військових і в командирів", – розповіла Чорногоренко.

Вона також закликала командирів частин показувати приклад військовим та встановлювати додаток. Крім того, вона відзначила, що військові вже відправили перші рапорти через додаток "Армія+".

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"Вже 16 тисяч військових спробували створити свій перший електронний рапорт. Більшість, звісно, пробували в тестовому режимі, перевіряли функції. Однак вже в системі створені 253 рапорти, які мають абсолютно ідентичну юридичну силу, повністю завершені, підписані і зберігаються в нашому електронному архіві", – додала Чорногоренко.

Крім того, заступниця міністра оборони України розповіла, що наразі вони працюють над створенням військових документів у додатку.

"Будемо рухатися в сторону створення військового посвідчення – повноцінного, з QR-кодом, з фотографією. Щоб можна було мати перший електронний документ для військовослужбовців. Як колись у ДІЇ був електронний паспорт, так зараз в "Армії+" буде повноцінне посвідчення військового і це буде дуже крутий сервіс", – сказала Чорногоренко.

Додаток "Армія+": що відомо

У травні 2024 року Міноборони анонсувало запуск нового мобільного застосунку для військовослужбовців "Армія+". Тоді заявлялося, що застосунок стане формою моральної відповідальності за те, що будуть певні причини реакції командирів на ті чи інші рапорти.

8 серпня Міноборони презентувало застосунок "Армія+", що дає старт цифровізації документообігу у Збройних силах; наразі він дає змогу подати електронний рапорт та взяти участь в опитуванні.

Згодом Чорногоренко повідомила, що одне з ключових завдань додатку "Армія+" – це запуск електронних рапортів. За її словами, саме цей документ хотіли бачити у додатку більшість опитаних військовослужбовців.

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