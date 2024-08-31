В Міноборони обіцяють запровадити новацію вже протягом ближчих півроку.

В застосунку "Армія+" вже протягом ближчих півроку з'явиться електронне військове посвідчення для військовослужбовців. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, це буде повноцінний електронний документ, з фотографією та усіма необхідними реквізитами. Він буде аналогічний з електронним військово-обліковим документом, який вже є в застосунку "Резерв+".

"Це буде аналогічний з електронним військово-обліковим документом в "Резерві", тільки вже що стосується наших військовослужбовців. Взяли це в роботу, робимо все, щоб розгорнути систему цифрових реєстрів, продуктів, щоби була висока конвекція, щоб абсолютна більшість військовослужбовців одразу змогли завантажити собі це посвідчення", - підкреслила замміністра. Відео дня

Застосунок "Армія+": останні новини

Нещодавно в Міноборони розповіли, скільки військових частин вже запровадили "Армію+". За даними відомства, вже понад 50 тисяч військових вже авторизувалися в додатку.

При цьому вже 80 частин почали оформлення рапортів через встановлення "Армії+" безпосередньо й у військових і в командирів.

Вас також можуть зацікавити новини: