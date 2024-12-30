У відомстві запевнили, що "впроваджено посилені заходи кіберзахисту".

Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів, які перестали працювати після масштабної атаки російських хакерів. Про це повідомив Мін’юст.

Зокрема, за інформацією відомства, запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

"Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків", - запевнили у міністерстві.

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Також пояснили, що всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів. І додали, що "впроваджено посилені заходи кіберзахисту".

"Працюємо над відкриттям інших реєстрів. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Мін'юсту у Фейсбуці та Телеграмі", - зазначили у відомстві.

Російська кібератака на держреєстри: важливе

Наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України відбулася 19 грудня. Тимчасово призупинилася робота Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Час першочергового відновлення прогнозували орієнтовно до 2 тижнів.

За даними ЗМІ, Міністерство юстиції України планує звільнити гендиректора ДП "Національні інформаційні системи" Олексія Бережного. Саме це держпідприємство управляє реєстрами Міністерства юстиції, які були атаковані російськими хакерами.

Нардеп Олександр Федієнко висловив припущення, що до кібератаки міг призвести підкуп службовців, які працюють з реєстрам.

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