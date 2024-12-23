НАІС, очолюване Бережним, управляє реєстрами Мінʼюсту, які 19 грудня атакували російські хакери.

Міністерство юстиції України планує звільнити гендиректора ДП "Національні інформаційні системи" Олексія Бережного після масштабної кібератаки на державні реєстри.

Про це повідомляють джерела Української правди. Саме це держпідприємство управляє реєстрами Міністерства юстиції, які були атаковані російськими хакерами 19 грудня.

Зазначається, що напередодні кібератаки ДП повідомило про проведення планових технічних робіт. Зокрема, вони стосувалися ЄДР, Держреєстру актів цивільного стану громадян та системи "Банкрутство та неплатоспроможність".

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"У день зламу російський Telegram-канал XakNet Team заявив, що в результаті атаки на НАІС хакери вийшли на інфраструктуру зі всіма даними українського Мін’юсту. Росіяни стверджували, що після потрапляння в інфраструктуру міністерства сумарно викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися на резервному сервері в Польщі", – йдеться у матеріалі.

Олексій Бережний очолює НАІС з 2019 року.

Масштабна кібератака на держреєстри України: головне

19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Тоді внаслідок дій російських хакерів було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що атаку було здійснено з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.

Водночас колишній міністр юстиції Денис Малюська заявив, що російські хакери видалили один з найзакритіших реєстрів – Державний реєстр актів цивільного стану. Проте він додав, що у видаленні даних немає серйозної проблеми, адже існують резервні копії для відновлення.

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