Літак авіакомпанії МАУ зазнав атаки у 2020 році, в Ірані заявляють, що ракети були випущені помилково.

Україна, Канада, Швеція і Велика Британія подали скаргу в Міжнародну організацію цивільної авіації ООН (ICAO) проти Ірану за збиття пасажирського літака Boeing-737-800 NG у 2020 році, внаслідок чого загинули 176 людей, серед яких було 11 українців. Про це інформує Al Jazeera.

Зазначається, що чотири країни, громадяни яких були на борту літака авіакомпанії МАУ, звинуватили Тегеран у "використанні зброї проти цивільного літака в польоті в порушення своїх міжнародних правових зобов’язань". У країнах заявили, що розпочали "процедуру врегулювання спору" з ICAO у Монреалі (Канада).

"Цей крок став важливим кроком у нашій прихильності до того, щоб сім’ї жертв, які постраждали від цієї трагедії, отримали справедливість, на яку вони заслуговують", – сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Видання нагадує, що країни вже подали позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі, вимагаючи від Ірану відшкодування родинам жертв. Вони заявили, що Іран "не зміг провести неупереджене, прозоре та справедливе кримінальне розслідування та судове переслідування відповідно до міжнародного права".

Катастрофа пасажирського Boeing авіакомпанії МАУ

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ, 176 осіб загинуло. Спочатку іранські ЗМІ повідомили, що лайнер впав через технічні несправності незадовго після зльоту. Згодом арабський канал Al Hadath поширив інформацію про те, що український Боїнг 737 був "ненавмисно збитий" іранськими ППО.

За кілька днів президент Ірану Хасан Роухані підтвердив, що Тегеран визнає помилку свого ППО, і "глибоко шкодує" про збиття українського літака.

У січні 2022 року Іран заявив про готовність до двосторонніх переговорів щодо збитого лайнера.

У квітні 2023 року в Ірані винесли вирок 10 військовим за збиття літака МАУ.

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