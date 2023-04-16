Військового командира, чиї дії призвели до збиття літака, засудили до 10 років позбавлення волі, інших військовослужбовців - від одного до трьох років.

В Ірані відправили у в'язницю 10 військовослужбовців збройних сил за звинуваченням у причетності до збиття літака "Міжнародних авіаліній України", що сталося на початку січня 2020 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Зокрема, командира було засуджено до 10 років ув'язнення, і ще дев'ять військових отримали терміни від одного до трьох років позбавлення волі.

"Розслідування цієї справи було одним із найважливіших, чутливих, і складних судових процесів за останні роки в країні", - сказано в повідомленні на сайті судової влади Ірану.

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У цьому зв'язку сказано, що дії командира, що призвели до збиття літака, були пов'язані з нерозумінням ситуації і його необґрунтованою вірою у те, що виявлена ціль була ворожою.

Збиття літака МАУ в Ірані - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту літака перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Представники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для ведення переговорів з Іраном. У червні 2021 року стало відомо, що Афганістан більше не братиме участі у переговорах з Іраном.

17 березня 2021 року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора системи протиповітряної оборони, який визначив його як ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки щодо розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що збиття було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу.

21 листопада у Тегерані розпочався судовий процес над обвинуваченими у справі про збиття літака МАУ. На лаві підсудних - 10 військовослужбовців.

У листопаді представники Ірану відмовились від проведення зустрічі з членами координаційної групи для переговорів про виплату репарацій за збиття літака МАУ.

6 січня 2022 року глави МЗС України, Канади, Швеції та Великої Британії у спільній заяві повідомили, що Іран категорично відмовився від колективних переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака МАУ. У заяві сказано, що оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання має обговорюватися колективно, щоб забезпечити справедливе та однакове ставлення до всіх жертв трагедії.

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