Учора глави МЗС України, Канади, Швеції та Британії повідомили, що Іран категорично відмовився від колективних переговорів.

Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори із зацікавленими країнами щодо збитого у січні 2020 року літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Ірану, повідомляє Reuters.

"Попри незаконні дії деяких країн та спроби використати цю трагічну подію... Іран, як і раніше, готовий вести двосторонні переговори з кожною з відповідних держав", - йдеться в заяві МЗС.

В іранському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що будь-які переговори мають вестися з повагою до "суверенітету, внутрішніх законів та міжнародних зобов'язань".

Канадський суд цього тижня зобов'язав Іран виплатити майже 84 млн доларів плюс відсотки сім'ям шістьох загиблих під час катастрофи громадян Канади.

Авіакатастрофа Boeing 737 під Тегераном

Як повідомляв УНІАН, 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Читайте такожБританський міністр назвав Росію найворожішою поряд з Китаєм та ІраномПредставники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для ведення переговорів з Іраном.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора системи протиповітряної оборони, який визначив його як ворожу ціль.

В МЗС України зміст документа назвали "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки щодо розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу.

6 січня 2022 року глави МЗС України, Канади, Швеції та Великої Британії у спільній заяві повідомили, що Іран категорично відмовився від колективних переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака МАУ. У заяві йдеться, що оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання має обговорюватися колективно, щоб забезпечити справедливе та однакове ставлення до всіх жертв трагедії.

Чотири країни мають намір притягнути Іран до відповідальності відповідно до норм міжнародного права.

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