Мурал із Кирилом Будановим зажадали прибрати, нагадавши про важливий закон.

Мурал, на якому зображений нібито начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, збираються прибрати з будівлі, заявили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

На офіційній сторінці відомства у Facebook йдеться про те, що житловий будинок охороняється відповідно до чинного законодавства, оскільки він занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Згідно з частиною 2 статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" використання пам'ятки архітектури має здійснюватися зі збереженням елементів її матеріальної автентичності, просторової композиції тощо.

Тож, як ідеться в публікації, Департамент видав Приписи з вимогою привести фасад у попередній стан. При цьому зазначено, що авторам муралу, стріт-арт-художницям Мішель і Ніколь Фельдман знайдуть інше місце в Києві, де вони могли б розмістити мурал із персонажем, який схожий на Буданова. Чоловік на зображенні постав у чорній формі, серед ромашок і з котом на руках. Зверху зображена сова, яка розправила крила - що є емблемою ГУР МО.

Відео дня

Інші новини про Київ

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві опалювальний сезон розпочнеться з 14 жовтня. Однак це не стосується житлових будинків - їх почнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів протягом трьох діб.

Крім того, у КМДА назвали причину, чому повітря в Києві не очищається швидко. Найголовніший фактор - швидкість вітру, що прямо впливає на швидкість очищення повітря.

Вас також можуть зацікавити новини: