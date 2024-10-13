Він зазначив, що Буданов у реальному житті дуже стриманий і більше слухає, ніж говорить.

Очільник воєнної розвідки України Кирило Буданов у реальному житті поводиться так само стримано, як і на інтерв’ю, і максимально близький до простих бійців. Про це розповів командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МОУ "KRAKEN" Євген Шкірков ("Вікінг") в інтерв'ю Online.UA.

За словами "Вікінга", йому довелося кілька разів перетинатися з Будановим, і від цих зустрічей у нього залишися лише позитивні враження.

"Він справжній розвідник, максимально звичайна людина. Навіть коли ми стояли всі разом окремою групою людей, то не було такого, що Буданов яскравіше всіх "сяяв", - зазначає "Вікінг".

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Вын пояснюэ, що не хоче цим Буданова образити, а швидше навпаки, підкреслити, що він "людина максимально народна, зрозуміла".

Військовий також зазначив, що у реальному житті Буданов поводиться так само, як на інтерв’ю – "він дуже стриманий і більше слухає, ніж говорить. Людина знає ціну своїм словам".

"Вікінг" також зазначив, що багато прогнозів, які озвучує Кирило Буданов, дійсно втілюються в життя. На його думку, заяви начальника ГУР про майбутній розпад Росії також можуть справдитися, однак на це потрібен час.

Кирило Буданов - останні новини

Як розповідав командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ, Кирило Буданов особисто брав участь в операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Він зазначив, що Буданов був присутній там кілька діб, безпосередньо керував операцією.

Також УНІАН повідомляв, що Буданов отримав відзнаку за внесок воєнної розвідки в боротьбі з російськими загарбниками під час війни.

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