У Вишгородському районі відбулася масштабна лісова пожежа, зазначили у Департаменту захисту довкілля і адаптації до змін клімату.

У Києві повітря швидко не очищується через низьку швидкість вітру.

Про це в ефірі інформаційного марафону сказав заступник директора Департаменту захисту довкілля і адаптації до змін клімату КМДА Володимир Дундар. "Таке забруднення спостерігається нами з першої години ночі поточної доби. На жаль, через низьку швидкість вітру очищення повітря швидко не відбувається. Маємо надію, що додаткових пожеж не буде і найближчим часом ми зможемо вже вільно пересуватися містом і дихати чистим повітрям", - сказав Дундар.

Водночас конкретного прогнозу, коли повітря очиститься, він не може дати, оскільки досі триває ліквідація наслідків пожеж. "Ми прогнозуємо певне збільшення швидкості вітру. Це прямо впливає на швидкість очищення повітря", - сказав він.

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За його словами, повітря буде поступово очищуватися після того, як будуть подолані наслідки пожеж. Він сказав, що фіксується значне перевищення індексу забруднення якості атмосферного повітря.

"Причиною такого забруднення є пожежі на території Київської області. Основний масив пожеж припадає на Вишгородський район. Там горить ліс на території 172 гектарів", - сказав Дундар. За його словами, станом на зараз пожежу вже локалізовано. Залишок осередку пожежі - близько 2 га.

"Маємо надію, що найближчим часом відповідні служби подолають ці виклики", - додав він. Дундар сподівається, що завдяки змішуванню повітря природним шляхом вже найближчим часом можна буде дихати чистим повітрям.

Важливі новини Києва про стан повітря - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у Києві від ночі відчувається запах гару. За версією сервісу IQair, українська столиця наразі стала містом із найзабрудненішим повітрям. Людей просять менше бути на вулиці і не відчиняти вікна.

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