Він наголосив, що українці стали прикладом незламності.

Українці стали прикладом незламності, продовживши традицію державотворення. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у зверненні до Дня Героїв, який українці щорічно відзначають 23 травня.

За його словами, 23 травня українська нація відзначає День Героїв, вшановуючи людей, які стали міцним щитом української волі, опорою нашого суверенітету і незалежності.

"З часів Київської Русі та Козаччини українські лицарі були на сторожі своєї країни. Нищили загарбників і здійснювали переможні рейди на територію одвічного ворога. Під час національно-визвольної боротьби 20 століття українці стали прикладом незламності, продовживши традицію державотворення. Цей шлях потрібно завершити. На нашу долю випало це зробити", - наголосив Буданов.

За його словами, кожен день в бою за правду є важким випробовуванням сили, мужності і віри.

"Та попри всі випробування, майбутнє України непохитне - у колі вільних демократичних народів", - зауважив Буданов.

Він зазначив, що військові, медики, рятувальники, волонтери, добровольці усі, хто дають відсіч російській агресії, - вартують найвищої пошани і визнання.

"Бійці воєнної розвідки України не раз довели свою мужність, вірність країні та присязі. Яка б запекла битва не чекала на нас попереду, твердо стоїмо разом на своїй землі. І хай кожен, хто наступає на наші принципи і нашу волю, заплатить за це найвищу ціну", - наголосив керівник ГУР Міноборони України.

Останні заяви Буданова

Як повідомляв УНІАН, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав в інтерв’ю ВВС сказав, що з середини травня - початку червня в Україні очікується досить важка ситуація, на фронті в тому числі.

Він зазначав, що Армагедон не відбудеться, але проблеми з середини травня будуть.

Щодо попередніх досить позитивних прогнозів, зокрема, що "ЗСУ скоро будуть в Криму", очільник розвідки сказав, що ніколи не жалкував про озвучене. За словами Буданова, це прогнози реального часу і "якщо щось повертається трошки інакше - вибачте, це вносить свої корективи".

Розвідник також додав, що не реагує на песимістичні прогнози Заходу, зокрема, що Україна може програти у війні вже цього року.

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