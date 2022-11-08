Третім амбасадором проекту "Збережіть українську культуру" став блогер-мільйонник кіт Степан.

Кіт Степан з Харкова став амбасадором одного з проектів Мінкульту під назвою "Збережіть українську культуру".

Про це повідомила прес-служба Мінкультури України у Facebook. Це вже третя зірка, яка долучилася до проекту, спрямованого на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури.

"Харківський кіт Степан, який має в Instagram 1,3 млн підписників, став амбасадором проекту від МКІП — "Збережіть українську культуру", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У своєму Instagram-акаунті кіт Степан нагадав, що Росія вже зруйнувала чи пошкодила 552 культурних об'єкти в Україні. Він закликав українців жертвувати на їхні відновлення посильні суми.

"За 8 місяців війни росія зруйнувала чи пошкодила 552 об'єкти української культурної спадщини та культурної інфраструктури. Збитки вже становлять сотні мільйонів гривень. Але хороша новина у тому, що завдяки проекту "Збережіть українську культуру", який ініціювало МКІП, кожен із нас може підтримати українську культуру", - йдеться у повідомленні.

Чим відомий кіт Степан

Кіт Степан прославився завдяки акаунту у TikTok з відео, на яких він сумно дивиться на алкогольні напої в той час, як на тлі грають різні старі хіти. Світлиною з пухнастим у своїх соцмережах ділилася й американська співачка Брітні Спірс.

Через війну РФ проти України кіт Степан вимушений був виїхати разом зі своєю власницею з охопленого обстрілами Харкова. Вони перебували у Франції. Додому тварина повернулася лише у вересні.

Улюбленець мільйонів користувачів Інстаграм, харківський кіт Степан став волонтером й навіть з-за кордону допомагав українським притулкам для тварин та зоопаркам.

У травні 2022 року кіт-блогер поповнив свою колекцію нагород. Хвостатий інфлюенсер став лауреатом премії World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Вас також можуть зацікавити новини: