Пухнастий волонтер нині у Львові.

Популярний кіт-блогер Степан повернувся в Україну. Пухнастий волонтер з Харкова перебував за кордоном, а нині його привезли до Львова.

Про це повідомляється на сторінці Степана в Instagram.

"Сенсація! Я, кіт Степан, повернувся в Україну. Впевнений, що кожен, хто любить Батьківщину, може бути корисним. Особливо коти. Тому я присвячую свою сторінку не тільки веселому контенту, щоб викликати посмішку. Ми робимо надзвичайно важливу справу. Ми рятуємо тварин з усієї України!", - йдеться у дописі.

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Власниця кота також закликала українців допомагати тваринам. Завдяки "волонтерству" Степана їй вдалося зібрати вже 15 тисяч доларів. Ці кошти рятували тварин з зоопарків Харкова та Миколаєва, також частину грошей передали волонтерскьим зоозахисним організаціям.

Нагадаємо, кіт Степан прославився завдяки акаунту у TikTok з відео, на яких він сумно дивиться на алкогольні напої в той час, як на тлі грають різні старі хіти. Світлиною з пухнастим у своїх соцмережах ділилася й американська співачка Брітні Спірс. Через війну РФ проти України кіт Степан вимушений був виїхати разом зі своєю власницею з охопленого обстрілами Харкова. Вони перебували у Франції.