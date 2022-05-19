Степан з'явився на публіці в супроводі популярного блогера Khaby Lame.

Кіт-блогер Степан з Харкова поповнив свою колекцію нагород. Хвостатий інфлюенсер став лауреатом премії World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Про це господиня тварини повідомила на офіційній сторінці пухнастого блогера в Instagram.

Відзначається, що урочиста церемонія пройшла в Каннах. У п'ятизірковому готелі Martinez зібралися блогери та інфлюенсери з усього світу. Вартість квитка в середньому становила тисячу євро.

На церемонії кіт Степан з'явився разом з відомим TikTok-блогером Khaby Lame.

"Дякую вам всім! Я дуже, дуже щасливий!"- подякував своїм фанатам пухнастий інфлюенсер.

За даними організаторів World Influencers and Bloggers Awards, кошти, які зібрали на заході, передадуть для допомоги дітям, постраждалим під час війни в Україні.

Варто відзначити, що серед номінантів також був шеф-кухар Євген Клопотенко і співачка Джамала.

Як раніше повідомляв УНІАН, улюбленець мільйонів користувачів Instagram, Харківський кіт Степан став волонтером і тепер з-за кордону допомагає українським притулкам для тварин і зоопаркам.

Нагадаємо, кіт Степан прославився завдяки акаунту в TikTok з відео, на яких він сумно дивиться на алкогольні напої в той час, як на тлі грають різні старі хіти.

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