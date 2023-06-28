Загалом в документом пропонуються нові дати для трьох свят.

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" (реєстраційний номер 9431), яким передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня. Відповідний законопроект зареєстровано на офіційному сайті Верховної Ради України.

Документ пропонує внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, визначивши, що 25 грудня відзначається Різдво Христове, 15 липня – День Української Державності, 1 жовтня – День захисників і захисниць України.

Відповідно до законопроекту зміна дати святкування Різдва Христового зумовлює необхідність перенесення на тринадцять повних календарних днів дат відзначення Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня) та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня)- це свято Покрови Пресвятої Богородиці.

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В нині діючому законі про працю святковим днем було і Різдво 25 грудня, і Різдво 7 січня. Даним законопроектом передбачено, що святковим днем є тільки Різдво 25 грудня.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що в умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України відбувається боротьба українців за свою ідентичність і сприяє бажанню кожного українця проживати власне життя зі своїми традиціями, святами.

Зазначається, що українському народові тривалий час нав'язувались російська ідеологія, зокрема, стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня.

"Більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Православна церква України 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня", - сказано в пояснювальній записці.

Переніс Різдва з 7 січня на 25 грудня - останні новини

Розмови щодо зміни дати святквання Різдва в Україні точаться вже не перший рік. Після повномасштабного вторгнення Росії кількість прихильників офіційного святкування Різдва Христового 25 грудня збільшилася.

У травні 2023 року Православна церква України на Архієрейському Соборі вирішила перейти на новий календар. Відповідно до цього рішення, всісі християни України святкуватимуть Різдво 25 грудня, а не як раніше - 7 січня, Покрова Пресвятої Богородиці буде 1 жовтня, а не 14 жовтня, як раніше, День святого Миколая - 6 грудня, а не 19 грудня.

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