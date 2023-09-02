На територію святині приїздили люди, які дивно поводилися й на богослужіннях, й на зустрічах, зазначив архімандрит Авраамій.

Виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій припустив, що на території святині завжди працювали російські агенти.

В інтерв’ю "Схемам" він розповів, що бачив на території Лаври людей, які дивно поводилися та спілкувалися із духовенством. Він припустив, що, ймовірно, це були представник російських спецслужб.

"Звичайно (бачив - УНІАН). Були факти, звичайно. Керівництво Московського патріархату про це замовчує. Але під час повномасштабного вторгнення на території Лаври дуже часто можна було побачити людей, які дуже дивно поводилися й на богослужіннях, й на зустрічах", - зазначив архімандрит.

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Він додав, що не виключає, що це була саме російська агентура, і додав, що "так було завжди".

Києво-Печерська лавра у центрі уваги - новини, які варто знати

Кілька місяців тому українські журналісти опублікували розслідування, у якому йдеться про те, що очільник УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 попів УПЦ МП мають російське громадянство, зокрема, окрім паспортів РФ, вони мають й російські закордонні паспорти.

Сам Онуфрій заявив, що наразі він нібито має лише паспорт громадянина України, не заперечивши, що мав російські документи. Однак у базі анульованих паспортів російського МВС журналісти не знайшли даних про відмову Онуфрія від російського громадянства.

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