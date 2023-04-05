Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів.

У Києві опалювальний сезон закінчиться 8 квітня. Відповідне рішення ухвалила міська влада.

Як пояснив мер столиці Віталій Кличко, дане рішення ухвалене з урахуванням погодних умов: очікується стабільне суттєве потепління.

"8 квітня завершуємо в Києві опалювальний сезон... Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше", - зазначив він.

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За словами Кличка, для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці - одна з найбільших у Європі і налічує понад 2,7 тис км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень.

Опалювальний сезон у Києві

Опалювальний сезон у столиці розпочався 20 жовтня 2022 року. Враховуючи численні ворожі атака на об'єкти критичної інфраструктури, місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали.

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