Тимчасово без світла й опалення: як українцям підготуватися й зігрітися

Враховуючи кровожерну жагу окупантів до нанесення нашій країні максимальної шкоди, слід очікувати, що ця зима може стати для українців не просто найтемнішою, а й найхолоднішою. УНІАН намагався розібратися, як можна зігрітися в умовах серйозних перебоїв з електро й газопостачанням та як зберігати їжу та утеплити домівки.

Немає сумнівів, що з самого початку російського повномасштабного вторгнення на нашу землю ми маємо справу зі справжніми терористами. Вже 10-тий місяць український народ потерпає від катувань, ґвалтувань, психологічного тиску. Мільйони українців втратили своє житло, десятки тисяч, на жаль, - своє життя.

Усім відомо про кровожерну форму ведення бойових дій і особливу жагу до знущання зі сторони російської армії. Слід очікувати, що вони, як це робили в листопаді та жовтні, обов’язково вдадуться цієї зими до підступних ракетних бомбардувань наших міст, української критичної інфраструктури, чим створять ще більше проблем нашим громадянам та додадуть роботи енергетикам. Тому треба готуватися до більш серйозних викликів, серед яких самий складний - холодна й темна зима.

Так, в деяких частинах нашої незламної країни температура цього зимового періоду може впасти до мінус 20 градусів. Про це попереджає Всесвітня організація охорони здоров’я. В умовах відсутності опалення, як це сталося на минулому тижні у столиці після ворожих бомбардувань й відключення електропостачання, це може стати серйозною проблемою для українців.

"Ми очікуємо, що ще 2–3 мільйони українців покинуть свої домівки в пошуках тепла та безпеки. Вони зіткнуться з унікальними проблемами зі здоров’ям, зокрема респіраторними інфекціями, такими як COVID-19, пневмонія та грип, а також серйозним ризиком дифтерії та кору серед невакцинованих груп населення", - розповіли у ВООЗ.

Представники державного енергохолдингу "Нафтогаз України" вже попередили, що очікувати звичні 22 градуси тепла від централізованого опалення не треба. В наших приміщеннях буде щонайменше 17-18 градусів, що вже створює для деяких громадян певні труднощі.

Не треба забувати, що в країни триває війна і ворог активно бомбить нашу електро й газотранспортну систему. Через це сотні тисяч домівок по всій Україні, включаючи приватні будинки, школи й лікарні, не мають газу, необхідного не тільки для приготування їжі, але й для опалення. Покладатися лише на очікування державної допомоги неправильно, тому треба утеплюватись і подбати про ці та інші важливі для нашого виживання речі потрібно заздалегідь.

Увага до теплозбереження приміщень

Події останніх тижнів листопада показують, що нам потрібно бути готовими до будь-яких кризових ситуацій. І особливу увагу потрібно звернути на життя у не зовсім комфортних та звичних для нас умовах: без електропостачання на довгий період часу, а відтак - без води й опалення. Якщо комунальні послуги вимкнуть, а грітися буде нічим, то важливо бодай зберегти тепло у приміщенні на якомога більший термін.

"Якщо ж ми кажемо про теплоощадження, то, звісно, потрібно перевірити, як це банально не звучало, вікна й двері для того, щоб не було зайвих протягів. Забезпечити те, щоб холодне повітря не заходило у приміщення", - розповів заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров.

Зробити це можна у два способи. Перший - це замінити вікна. Якщо вони у вашій оселі дерев’яні, з одношаровим склом, то краще поміняти їх на сучасні, пластикові, з потрійним склопакетом, бо навіть, якщо ви зможете нагріти кімнату або хату, то вона швидко втратить тепло. Друге - перевірити на наявність щілин або замінити двері на нові. Надійні вікна й двері - це збереження 30 відсотків тепла.

Зрозуміло, що зараз коштів на такий грунтовний "ремонт" банально може й не бути. Війна принесла дуже багато руйнування, змін зазнав і ринок праці, втрачено було щонайменше 5 мільйонів робочих місць. Люди активно шукають роботу і не завжди вона приносить достатні кошти. Тому зайві гроші на таке утеплення є не в усіх.

На такий випадок є більш бюджетний варіант. Потрібно хоча б проклеїти вікна й двері: обробити їх герметиком, використати ущільнювач. Це дозволить запобігти не тільки втраті тепла, а й не пропустить холодне повітря у кімнату. За радіаторами, якщо буде опалення, - поставити термоекран із утеплювача з фольгою, щоб стіни втрачали менше тепла.

"Сфокусуватися на якійсь одній кімнаті, у якій ви будете максимально довгий час перебувати й забезпечте її теплом. Це можна робити не тільки коштом централізованого опалення та електрики, але й альтернативними засобами", - продовжив заступник міністра Сафаров.

Цією самою теплою кімнатою, наприклад, може стати кухня. Грітися у ній, навіть якщо не буде електроживлення для обігрівача та буде вимкнене центральне опалення, можна газовою конфоркою. Прогріватися приміщення буде й під час приготування їжі. Також, у такому місці замінити або гарно ущільнити вікна легше й дешевше ніж у всій квартирі чи будинку.

Можливості приватних осель

Приватні будинки дуже автономні. Якщо правильно організувати побут у такому типі оселі, то холоди можна пережити з мінімальними втратами. Взагалі готувати хатину до зими потрібно було влітку, бо зараз це виходить у двічі або втричі дорожче.

"Ви можете купити генератор на п'ять кіловат, акумулятор, твердопаливний котел, назбирали десь у посадці дров і все. Цього достатньо для того, щоб пережити цей опалювальний сезон. Головне, щоб були гроші", - сказав агенції УНІАН голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, загальна кількість пального, яка потрібна на сезон, - це 30-50 кубів дров для буржуйки або твердопаливного котла. Плюс пальне для генератора. Але закупівлі серйозно заважає ціна створення таких запасів, бо зараз лише один кубометр дров коштує від 10 тисяч гривень, літр пального - 50 гривень. Генератор і котел - ще по 30 - 50 тисяч.

Громадяни також можуть об’єднати зусилля разом з сусідами по приватному сектору і створити загальний запас дров, пального, води, теплого одягу. Зібрати гроші громадою і купити генератор для заряду телефонів й іншої техніки, організувати шатер для обігріву та користуватися ним, якщо буде зовсім холодно. У разі розгортання в місті або селищі "Пунктів незламності" – можна звернутися до них.

Як зігрітися у багатоповерхівках

На відміну від приватних будинків, наші багатоповерхівки мають ряд недоліків, які можуть ускладнити проходження цього надзвичайно складного опалювального сезону. І, навіть, наявність достатніх коштів може не вирішити ці проблеми. Так, якщо аварійні відключення будуть тривалими, вимкнення електроенергії у будинку зупиняє усі його системи життєдіяльності: не працюють помпи, не подається вода, немає опалення й газу.

Можна, звісно, встановити достатньо потужний генератор біля будинку, щоб мати можливість зарядити, хоча б, телефони. Але експерти зазначають, що у випадку повного "блек-ауту" він не зможе забезпечити повне та довгострокове функціонування будинку.

"Так, можна поставити генератор біля будинку для того, щоб підтримувати роботу тих же помп, щоб подавати воду, але як ми бачимо по ситуації зараз, що якщо немає електроенергії взагалі у місті, то цей генератор не врятує, бо електрики немає ні в водоканалах, ні в теплокомуненерго", - зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко.

При відсутності тривалий час водопостачання особливу увагу потрібно звернути на дотримання санітарних норм. Наші громадяни повинні мати достатню кількість технічної води (бодай літрів 50), щоб умиватися, чистити зуби, мити посуд. Не треба нехтувати й організацією каналізації.

"Туалети в першу чергу. Треба вже зараз думати про каналізацію, про сміттєві пакети. Якщо не хочете кожної секунди бігати до низу, треба брати пакети й ходити на відро. Це, в першу чергу, санітарні норми", - сказав експерт Андрій Закревський.

Експерт радить підготувати вигрібні ями біля будинків та купити вапна, щоб присипати все за собою.

У разі відсутності довгий період світла у багатоквартирному будинку неможливо інтенсивно нагрівати приміщення. Електрообігрівачі, зрозуміло, не зможуть допомогти. Плюс, може відбутися вимкнення централізованого опалення. Якщо теплий одяг вже не рятує, а зігрітися хочеться, то у такому разі можна набрати теплої води у грілку або пляшку, кинути її під ковдру й зігріти, принаймні, місце для сну.

"Я додав би пару нюансів. У воду, в яку ви плануєте нагріти й перелити в грілку або пляшку потрібно максимально підсолити. Таким чином, вона набагато краще утримуватиме тепло", - розповів інструктор з виживання та адаптації в екстремальних умовах Гліб Скоробогатов.

Інструктор також радить "оточити" ліжко фольгованим утеплювачем, прикріпивши його на стінах навколо, й, якщо є можливість, - цей матеріал покласти ще й під матрас. Так людина зможе зберегти тепло власного тіла, воно не буде розсіюватися й таким чином - грітися від самих себе.

Підготувати запаси їжі

В умовах високих ризиків тривалої відсутності світла (понад добу) в наших населених пунктах, потрібно добре підготуватися до цього. Зазвичай, у такому разі не працюють банки й банкомати, а також термінали для розрахунків картками у магазинах. Немає зв’язку та інтернету. Тому розумним кроком стане зняття достатньої кількості готівки. Це може будь-яка сума, на яку можна довго жити, але чим більше, тим краще.

Необхідно мати декілька заряджених павербанків (щоб мати змогу підзарядити телефони), ліхтарик, свічки (щоб якось організовувати своє життя у темряві), одноразовий посуд (щоб не витрачати воду на миття звичайного), достатній запас їжі а також технічної й питної води (по 50 літрів).

"І ще - їжа: її самі робіть і купуйте консерви й лише ті, які не треба варити, а лише розігрівати. Щоб не варити двадцять хвилин м'ясо. Робіть те, що одразу можна з’їсти", - зазначив експерт Андрій Закревський.

Продукти, які швидко псуються, можна винести на прохолодний балкон. Але треба бути уважними, якщо температура на вулиці стане стабільно мінусовою. Тоді відповідну частину продуктів треба буде занести в хату, щоб не поморозити. Якщо є підозра, що щось зіпсувалося, то це потрібно безжально викидати. Морозильну камеру взагалі без зайвої потреби не чіпати - продукти там можуть зберігатися від одної доби (у напівзаповненому стані) до двох діб (якщо камера заповнена повністю).

Якщо ще не встигли підготуватися, а грітися й підзаряджати критичну техніку вже потрібно, то у пригоді стануть "Пункти незламності", які зараз активно розгортаються у столиці та регіонах, де ситуація з електропостачанням та опаленням найскладніша. В цих пунктах можна зігрітися, впити чай, а також, можливо, скористатися інтернетом.

"Вимикаючи світло загарбники сподіваються зламати дух українців, але таким чином росіяни лише збільшують нашу злість та небажання мати щось спільне з цими терористами. Так, складно, але кому зараз легко? Кожен з нас працює, щоб наблизити перемогу України. І я вірю, що незабаром це станеться", - передав кореспонденту УНІАН загальний настрій киян столичний мешканець Тимур Сергійович.

Зараз наша країна та її громадяни мають максимально ретельно підготуватися до холодів та майбутніх викликів. Владі потрібно збільшити зусилля на дипломатичному фронті, щоб партнери по демократичному світу надали нам додаткові засоби ППО та ракети до них. Чим більше наші героїчні Збройні Сили зможуть захистити критичної інфраструктури, тем легшою буде для всіх нас зима.

Сумнівів у тому, що українці обов’язково впораються з усіма проблемами, ні у кого немає. Купуємо у розумних межах провіант та потрібні корисні речі, заклеюємо щілини, одягаємося тепло і гуртуємося. Зараз важливо продовжувати нашу боротьбу. Пройдемо важку зиму, а там незабаром настане й день нашої спільної перемоги.

Артур Крижний