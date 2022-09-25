У КМДА попередили, що варто бути готовими йти на "дистанційку" будь-якої миті.

На сьогодні у Києві 99% садків та шкіл готові до зими. Проте температура в класах столичних шкіл очікується в межах 17-20 °C тепла.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, пише "Вечірній Київ".

За його словами, найкраще до опалювального сезону готові у закладах освіти таких районів Києва, як Оболонський, Святошинський, Солом’янський, Дніпровський, Голосіївський, Шевченківський райони: там 100% готовності. На відсоток відстає Дарницький, на кілька відсотків — Подільський і Печерський.

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Найгірша ситуація у Деснянському районі - 93%.

"З аутсайдером зараз працюємо і до початку опалювального підтягнемо", - запевняє Мондриївський.

Він зазначив, що температура в класних кімнатах київських шкіл очікується в межах 17-20°C, в спортивних залах 15-17°C.

"Розумію, що всіх батьків - особливо тих, хто пережив холодний екстрим у школах у 90-ті роки минулого століття - цікавить, що з опаленням в школах та дитсадках. Зараз це одне з найчастіших питань після питань про укриття", - наголосив Мондриївський.

Разом з тим запевняти, що "все буде як запланували", Мондриївський не буде.

"Зима буде складною, і в разі відключень треба бути готовими йти на дистанційку. Однак маємо триматися. Адже лише тоді все буде Україна", — зазначив Мондриївський.

Опалювальний сезон під час війни

8 червня уряд створив штаб, який готуватиметься до опалювального сезону.

23 червня 2022 року міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов запевнив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться.

1 липня в Міненерго розповіли, чого чекати від майбутнього опалювального сезону.

4 липня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна через окупацію або знищення втратила близько третини теплових електростанцій.

6 липня 2022 року стало відомо про те, що Кабінет міністрів планує знизити мінімальну температуру у житлових приміщеннях взимку. З метою економії енергоресурсів температурний мінімум може скласти 16 градусів.

9 серпня в Міненерго підтвердили, що взимку доведеться економити на опаленні квартир.

18 серпня було підписано Закон України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", який передбачає введення мораторію на підвищення тарифів на послуги розподілу природного газу, виробництво та постачання теплової енергії та гарячої води протягом дії воєнного стану та шести місяців після його завершення. Цим законом також встановлено механізм компенсації, яка введена для теплопостачальних підприємств щодо заборгованості з різниці в тарифах на надання комунальних послуг.

У Кабміні прогнозують, що цей опалювальний сезон стане найскладнішим в історії України.

Голова КМДА Петро Пантелеєв наголошував, що зима 2022/2023 року для кожного киянина повинна стати перевіркою спроможності зберігання тепла.

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