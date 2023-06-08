Кличко підписав заяву про звільнення керівника департаменту охорони культурної спадщини Никоряка / фото УНІАН, Андрій Скакодуб

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко підписав заяву про звільнення Олександра Никоряка з посади керівника департаменту охорони культурної спадщини.

В заяві Никоряк написав, що просить звільнити його із займаної посади. Кличко в Telegram  розмістив заяву і написав: "Заяву Олександра Никоряка підписав".

Також КМДА оприлюднило розпорядження про звільнення Никоряка з 9 червня, його обов'язки покладено на заступницю.

В заяві Никоряк попросив звільнити його із займаної посади / фото t.me/vitaliy_klitschko

Никоряка журналісти помітили вночі в одному з ресторанів Києва

Як повідомляв УНІАН, керівника  департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка журналісти помітили вночі в одному з ресторанів Києва.

Тоді Кличко заявив, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян,  чиновник має нести ще й політичну відповідальність. Він тоді повідомив, що сказав Никоряку написати заяву про звільнення. 

Кличко закликав правоохоронні органи притягувати до відповідальності розважальні та заклади харчування за їх роботу в комендантську годину.

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