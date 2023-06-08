Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко підписав заяву про звільнення Олександра Никоряка з посади керівника департаменту охорони культурної спадщини.
В заяві Никоряк написав, що просить звільнити його із займаної посади. Кличко в Telegram розмістив заяву і написав: "Заяву Олександра Никоряка підписав".
Також КМДА оприлюднило розпорядження про звільнення Никоряка з 9 червня, його обов'язки покладено на заступницю.
Никоряка журналісти помітили вночі в одному з ресторанів Києва
Як повідомляв УНІАН, керівника департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка журналісти помітили вночі в одному з ресторанів Києва.
Тоді Кличко заявив, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян, чиновник має нести ще й політичну відповідальність. Він тоді повідомив, що сказав Никоряку написати заяву про звільнення.
Кличко закликав правоохоронні органи притягувати до відповідальності розважальні та заклади харчування за їх роботу в комендантську годину.