Заяву керівник департаменту охорони культурної спадщини написав за власним бажанням.

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко підписав заяву про звільнення Олександра Никоряка з посади керівника департаменту охорони культурної спадщини.

В заяві Никоряк написав, що просить звільнити його із займаної посади. Кличко в Telegram розмістив заяву і написав: "Заяву Олександра Никоряка підписав".

Також КМДА оприлюднило розпорядження про звільнення Никоряка з 9 червня, його обов'язки покладено на заступницю.

Никоряка журналісти помітили вночі в одному з ресторанів Києва

Як повідомляв УНІАН, керівника департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка журналісти помітили вночі в одному з ресторанів Києва.

Тоді Кличко заявив, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян, чиновник має нести ще й політичну відповідальність. Він тоді повідомив, що сказав Никоряку написати заяву про звільнення.

Кличко закликав правоохоронні органи притягувати до відповідальності розважальні та заклади харчування за їх роботу в комендантську годину.

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