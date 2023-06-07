Очільника департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка журналісти помітили вночі в одному з ресторанів Києва.

Очільника департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, якого журналісти помітили вночі в одному з ресторанів Києва, буде звільнено.

Як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, адміністративна відповідальність за порушення комендантської години діє для всіх громадян, а чиновник несе ще й політичну відповідальність.

"Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву", - зазначив Кличко.

Відео дня

Він закликав правоохоронців контролювати та притягати до відповідальності розважальні заклади та закладів харчування, які продовжують роботу в комендантську годину.

Нічні гулянки київських чиновників - що відомо

В ніч на 3 червня українські журналісти перевірили низку столичних ресторанів на дотримання комендантської години.

Зокрема, до київського ресторані "Biarritz", який має працювати до 23:00, близько опівночі приїхали київський забудовник Артур Мхітарян та директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк.

Вони та інші відвідувачі не покидали заклад й під час повітряної тривоги, яка пролунала о 1:50. Водночас у ресторані "Frou Frou" журналісти помітили заступника генпрокурора Ігор Мустецу, який покинув заклад після опівночі.

комендантська година у києві триває з 00:00 до 05:00.

Чим насправді мають займатися київські чиновники

Раніше поліція провела в КМДА обшуки у справі про службову недбалість, що призвела до загибелі людей біля зачиненного під час обстрілу укриття.

Наразі спецкомісія після більш ніж року війни взялася перевіряти стан укриттів у столиці. З перевірених 1,1 тисячі укриттів Києва неробочими виявилися половина.

Вас також можуть зацікавити новини: