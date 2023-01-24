Він подякував главі держави "за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини".

Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступник керівника Офісу президента України. Про це Тимошенкоповідомив у Telegram.

"Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді Директорату з питань регіональної політики Офісу президента. Без вас нічого б не було", - заявив Тимошенко.

Також він подякував усім українцям за довіру до "нашої справи" і Збройним силам України, що "вберегли і бороните нашу країну".

Відео дня

Він показав написану заяву із проханням звільнити його з посади заступника керівника Офісу президента України за власним бажанням.

Пізніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав заяву Тимошенка та вже видав указ про його звільнення з посади заступника голови Офісу президента.

Кадрові зміни в керівництві України: що відомо

За даними ЗМІ, у Кабміні готують кадрові зміни.

Перший кандидат на звільнення - міністр палива та енергетики Герман Галущенко.

Також ЗМІ повідомляють про можливу відставку міністра спорту Вадима Гутцайта, який очолив НОК, та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Нагадаємо, 22 січня стало відомом, що в.о. міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського звільнено з займаної посади. Напередодні його затримали при отриманні хабара на суму $400 тис.

Вас також можуть зацікавити новини: