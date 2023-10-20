Голосування показало, що розмови про вплив російського православ’я на український парламент "дещо перебільшені".

Понад місяць потрібно Верховній Раді України, щоб проголосувати за закон, яким передбачено на території нашої держави заборонити діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ, зокрема, мова йде про УПЦ МП.

Про це сказала заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що голосування в першому читанні за законопроект в сесійній залі парламенту показало, що вплив російського православ’я на український парламент, народних депутатів був "дещо перебільшений".

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"Але це не означає, що підготовка до другого читання буде простою. Ми зробимо цей процес інтенсивним. Депутати мають 14 днів на подання правок. Загалом в комітеті для відпрацювання законопроекту потрібно буде не менше місяця для підготовки до другого читання", - наголосила вона.

Кравчук зазначила, що сьогодні трапилася "дуже цікава подія".

"З’явився коментар від РПЦ Гундяєва (це світське прізвище патріарха російської православної церкви Кирила – УНІАН), який фактично визнав, що УПЦ Московського патріархату не розірвали канонічний зв'язок – він обурився тим, що йдуть гоніння на УПЦ МП, що вони не хочуть розривати зв'язок з русским православієм", - сказала вона.

При цьому додала, що законпроект, який ухвалений в першому читанні передбачає, що якщо релігійна експертиза встановлює оцей зв'язок із російським агресором, російською церквою, то дається можливість Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті внести припис цій релігійній організації, яка керується з країни-агресора, щоб розірвати такий зв'язок.

"Якщо це не відбувається, тоді починаються судові процеси – тільки суд може поставити крапку у питанні скасування реєстрації і юридичної діяльності тієї чи іншої релігійної конфесії", - наголосила Кравчук.

При цьому зазначила, що до другого читання буде пропрацьовано спрощення процесу переходу до української церкви.

Кравчук наголосила, що не можна ухвалювати політичне рішення про заборону УПЦ МП, а мають бути судові процеси, які дадуть змогу вирішити це питання. "Не треба очікувати дуже швидких результатів, але сигнал уже є. В самій УПЦ є дуже багато священників, які не вдоволені тим, що зв'язок з РПЦ не розірваний – вони пишуть листи на керівництво київської метрополії і просять розірвати цей зв'язок.

"І ми маємо дати можливість його розірвати", - зазначила заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Вона розповіла, що під час голосування законопроекту в першому читанні лише депутати від колишньої партії "ОПЗЖ", яку сьогодні заборонено, відкрито виступали проти його ухвалення, але значна частина нардепів, ймовірно, йдеться про 70, "тихо" не підтримали його – витягнули картки або вийшли з сесійної зали під час голосування.

Заброна діяльності УПЦ МП - деталі

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у четвер, 19 жовтня, проголосувала за те, щоб на території нашої держави було заборонено діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ, зокрема, мова йде про УПЦ МП. Відповідний проект закону (№8371) у першому читанні підтримали понад 260 народних депутатів України.

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд парламенту законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

Цьому рішенню передували контррозвідувальні заходи СБУ у культових спорудах, на територіях монастирів та єпархій Української православної церкви Московського патріархату. У ході цих заходів було виявлено проросійську літературу; документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва низки єпархіальних структур; антиукраїнську діяльність служителів з закликами, зокрема, до "пробуждения матушки-Руси", виправдовуванням збройної агресії РФ в Україні.

19 січня 2023 р. в парламенті було зареєстровано урядовий проект закону №8371, яким передбачено унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти нашої держави.

Наприкінці вересня Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що наразі у парламенті немає необхідної кількості голосів для заборони УПЦ МП. На початку жовтня народні депутати зібрали понад 226 підписів за розгляд питання заборони діяльності УПЦ МП.

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