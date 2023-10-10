Одна із агенток "зливала" ФСБ прізвища та номери телефонів своїх родичів – бійців ЗСУ та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій.

У Запоріжжі затримано двох агенток ФСБ, які розвідували бойові позиції системи протиповітряної оборони ЗСУ та передавали агресору персональні дані українських захисників. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зокрема, одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. Також вона "зливала" до ФСБ прізвища та номери телефонів своїх родичів – бійців Збройних сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій.

"Під час "дружніх розмов" російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли", - йдеться у повідомленні.

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Інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ.

За даними СБУ, за кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тисяч гривень.

Зазначається, що спецслужба викрила обох фігуранток на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності. Це дозволило убезпечити підрозділи Сил оборони за відповідними локаціями.

Разом з цим співробітники СБУ поетапно задокументували злочини російських агенток і затримали їх у власних помешканнях.

За даними слідства, ворожими поплічницями виявились дві жительки Запоріжжя, яких влітку цього року дистанційно завербував представник ФСБ.

У поле зору російської спецслужби вони потрапили через підписку на російські Телеграм-боти, які збирають розвіддані про ЗСУ.

Під час обшуків в обох зловмисниць вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором.

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Покарання агента ГРУ, який діяв під прикриттям волонтера у Дніпрі

Учасника агентурної мережі головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яку було нейтралізовано у Дніпрі, засудили до 15 років ув’язнення.

Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду. Під таким "прикриттям" фігурант збирав розвіддані про Сили оборони на території міста, а саме про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку переправляють залізничним сполученням на передову. Для цього агент спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ із офісу волонтерської організації, розташованого поблизу колій. Отриману інформацію він передавав російській воєнній розвідці.

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